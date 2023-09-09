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日職／王柏融滿30歲了！代打1打席沒安打 旅日未在生日敲安過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
火腿推特文祝賀王柏融生日快樂。 截圖自火腿官方推特
火腿推特文祝賀王柏融生日快樂。 截圖自火腿官方推特

身穿99號球衣、生日9月9日的王柏融，今天度過30歲生日，此役未先發、在板凳上待命，第7局代打敲出游擊方向滾地球出局，未能建功，所屬的火腿隊終場以2：7輸給西武隊。

火腿先發投手加藤貴之投5局失5分，西武3局上古賀悠斗的陽春砲開局，源田壯亮三壘打、外崎修汰一壘打串聯再下一城，後續還有中村剛也的三分砲，西武攻下5分大局。

西武先發投手隅田知一郎投6局僅失1分，失分出現在5局下，萬波中正在得點圈打擊敲出安打。

西武在第7局換上水上由伸接替投球，先保送五十幡亮汰，萬波中正的二壘打再貢獻1分打點，王柏融在兩出局、二壘有人時代打清宮幸太郎棒次，打向游擊方向的滾地球出局，此役1打席沒有安打，賽後打擊率2成58。

王柏融中職生涯共有2場在9月9日的出賽，合計7打數敲出2安打，2015年炸出生日禮炮；轉戰日職後，共在2020、21、23年於9月9日出賽，合計5打數沒安打。

西武 王柏融

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