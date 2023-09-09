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中職／猜到猿隊會盜壘 龍隊再見阻殺非僥倖
味全龍隊昨晚面對9局下2出局、一三壘有人局面，捕手蔣少宏展現強肩製造再見盜壘阻殺，總教練葉君璋表示，當下有預測到盜壘可能性，「他們成功的話，1支安打就可能平手。」
昨天在桃園棒球場龍隊以4：2擊敗樂天桃猿隊，拿下4連勝，一路領先的局面在9局下浮現危機，然而林政華的盜壘在二壘出局，成為最後出局數，即使裁判使用重播輔助判決再看一次也未更改結局。
「沒抓到的話還很難說。」蔣少宏表示，當下已有準備對手可能盜壘，「但沒想到第1球就跑，直覺反應去抓，三壘那1分給他沒關係，重點是要那個出局數。」
龍隊教練團也有提前提醒球員，葉君璋表示：「陳冠偉投球動作比較慢，加上林政華腳快，一來一往，有覺得這個可能性，但就是賭，如果他們成功，1支安打就追平，如果是我們搞不好也會賭。」
猿隊的第2個挑戰權在前1個出局數用掉，林承飛敲出的中外野飛球雖然造成郭天信、林孝程在外野撞成一團，但經過電視重播檢視，郭天信仍完成接殺。
葉君璋表示，郭天信身體沒有問題，今天還是安排他繼續先發，林孝程沒先發也與相撞無關，純粹是考量對戰今天富邦悍將隊先發投手陳仕朋的數據不佳。
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