U18世界盃／決賽戲碼底定 韓美爭季軍、波荷打包

U18世界盃棒球賽決賽戲碼全數底定，今天南韓隊以3：1擊敗荷蘭隊後，10日將由南韓、美國隊爭季軍，冠軍賽則是已在昨天就確定的台日大戰。

南韓1局下的攻勢以一壘打、二壘打開路，開局就攻占二、三壘有人，朴智奐敲安開張分數，曹炫敏的滾地球再帶有1分打點；第3局曹炫敏的二壘打為南韓再追加分數，取得3：0領先。

南韓由陸墡曄先發3.2局，第4局被敲3安打、丟掉1分後換投，朴健佑接手以右外野飛球抓下出局數，讓荷蘭該局的攻勢僅以1分收場，朴健佑最終中繼2局被敲1安打、無失分，送出4K。

南韓、美國、波多黎各都是2勝3敗，且對戰互咬，比較對戰優質率後，波多黎各以1：8輸給南韓一役成為致命傷，南韓、美國前進季軍賽，波多黎各、荷蘭則是結束本屆賽程。