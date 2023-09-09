中職／王念好U18開轟丘總有在看 不排除今年升一軍

U18世界盃青棒賽在台灣熱鬧開打，中華隊挺進明天的冠軍賽，陣中不少準職棒生，包含富邦悍將隊選秀第一指名王念好，悍將教頭丘昌榮也有關注這位口中的「右打陳子豪」，未來若二軍表現不錯，不排除今年就拉上一軍。

北科附工畢業的王念好扛起今年U18中華隊隊長兼第四棒，本屆賽事至今打擊率2成63，敲出5支安打、5分打點，包含對美國隊先馳得點的2分砲。

由於中職比賽時間與U18重疊，丘昌榮沒辦法場場注意這位新人，但透過重播、精華影片保持關注，丘總認為，王念好的身材、打擊有陳子豪的影子，「有打了一發全壘打。」守備也很穩定，「只有昨天跟投手溝通上的失誤嘛。」

中華隊確定晉級明天的冠軍戰，丘昌榮認為，王念好有這樣的國際賽經驗很好，但也不想太快「舒服」他，尤其是未來進入職棒後，又是不同世界。

「中職也有很多前國家隊的球員。」丘昌榮說：「等王念好來報到，還是會讓他從基礎、體能開始，職棒要面對更長的賽季。」

雖然如此，丘總也不排除今年球季讓王念好升上一軍的可能性，「因為他在60人名單裡，就看報到之後有沒有疲勞，再來看二軍出賽的表現，如果可以的話，是有機會的。」