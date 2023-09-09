U18世界盃／曾偉喆對日先發夢想成真 混血好友徐翔聖說加油

U18世界盃棒球賽台灣今天複賽最後一戰與日本交手無關晉級，台灣派出投手曾偉喆先發、夢想成真，他笑說母隊好友、台日混血徐翔聖說會替自己加油，登板目標不要受傷最重要。

U18世界盃棒球賽台灣隊拿下開賽7連勝、確定晉級10日的冠軍戰，將與日本爭冠，今天複賽最後一戰與日本碰頭、無關晉級，台灣隊派出來自鶯歌工商的二刀好手曾偉喆先發。

曾偉喆是投打二刀，但本屆目前為止都是投球出賽，對墨西哥登板中繼投1局，被敲1支安打，投出1次保送、無失分，拿下勝投，對捷克登板投出1次保送、1次觸身球保送，沒有抓到出局數退場。

曾偉喆複賽再有對波多黎各登板，投2.2局被敲4支安打，投出5次三振、2次觸身球保送，失掉2分責失分，拿下本屆賽會個人第2勝。

曾偉喆對波多黎各比賽時投出一顆頭部觸身球，直擊波多黎各打者臉部，波多黎各打者當場流鼻血，曾偉喆表示，回到飯店時，看到穿著波多黎各衣服的球員，原本想問看看受傷球員的狀況，所以比了一下鼻子，沒想到剛好就是當事人，「他跟我比ok、沒有問題，我也一直跟他說對不起。」

曾偉喆首度披上國家隊戰袍，對墨西哥比賽國際賽初登板就勝投，但接下來兩場比賽保送較多，他表示過去在母隊投球出賽場次不算多，比較少連續登板的機會，所以近兩場有一點抓不到節奏、控球能力下降，沒辦法隨心所欲的投球。

曾偉喆與母隊鶯歌工商台日混血球員徐翔聖交情很好，曾偉喆此次比賽開打前就許願，希望可以對上日本隊，今天夢想成真，曾偉喆笑說，徐翔聖說會幫自己加油，今天先發沒有特別設定什麼目標，享受國際賽登板的機會、不要受傷最重要。