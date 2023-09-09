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U18世界盃／中華隊7連勝 將與日本爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華隊6：0完封荷蘭，晉級冠軍戰。球員賽後紛紛相互擊掌致意，慶祝得勝。記者蘇健忠／攝影
中華隊6：0完封荷蘭，晉級冠軍戰。球員賽後紛紛相互擊掌致意，慶祝得勝。記者蘇健忠／攝影

中華隊昨天在U18世界盃棒球賽再傳捷報，以6：0擊敗荷蘭隊，本屆賽事7連勝、超級循環複賽4勝0敗，攜日本隊一起進冠軍賽，兩隊將在明天爭冠，今天先在複賽終戰過招，對冠軍誰屬並無影響。

中華隊由左投林維恩扛起「抗荷」任務，先發5局僅被敲1安打、無失分，連續解決13人次才出現第1位上壘者；陳睦衡、林鉑濬各負責1局，3人聯手完封荷蘭。

打線在第4局有所斬獲，柯敬賢安打、王念好保送，林佳緯執行短打點成全員安全上壘，李勛傑以游擊方向滾地球開張分數。第5局則趁著荷蘭牛棚不穩，只有胡孟智1支安打，卻有6人靠保送上壘，單局攻下4分奠定勝基。

林維恩自評此役表現90分，擬定策略就是攻擊好球帶、把球路壓低，盡可能減少用球數，54球收工、控制在55天以內只需休1天，保有在冠軍賽登板的可能性，總教練吳柏宏也通知他，「好好準備後天的比賽。」

中華隊7連勝進冠軍賽，吳柏宏點名投手表現一路以來都很好，今天一戰成為冠軍賽預演，對最後冠軍誰屬沒有任何影響。吳柏宏明確表示，「最後一場的投手，這場一定不會上，讓其他投手把比賽完成。」

荷蘭 日本 中華隊 王念好 林佳緯

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