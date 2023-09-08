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中職／首支反方向的轟 李凱威打出去還在懷疑

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊李凱威轟出反方向全壘打，生涯第一次。圖／味全龍隊提供
味全龍隊李凱威轟出反方向全壘打，生涯第一次。圖／味全龍隊提供

味全龍隊李凱威今天一發兩分砲幫助龍隊擴大領先，棒打陌生洋投威能帝，而且還是生涯第一支反方向全壘打，讓他自己都有點意外，打出去當下還在懷疑是不是有出牆。

龍隊今晚在桃園棒球場以4：2擊敗地主樂天桃猿隊，猿隊先發投手威能帝來台不久，今天是第二次先發，李凱威第一次對上，3打席都沒被解決，3局上還相準直球開轟，一發2分砲讓龍隊取得3：0領先，另外2次選到保送，全場3打數2安打。

能夠對陌生投手打得好，李凱威說：「他對我也是陌生，可能剛好節奏有對上，他的球我看得比較清楚。」

開轟的當下，李凱威還在一直看著左外野，他說：「打出去感覺不錯，只是前幾次也有同樣感覺，但結果沒出去，外野手也就定位，有一點懷疑。」

實際上是真的出牆，也是李凱威單季第4轟，追平前兩年總和，而且一軍生涯8轟裡，第1支左外野全壘打，作為左打的他說：「反方向對我來說滿難的，前陣子（張）泰山教練有跟我說，就快了。」

龍隊這1勝也締造7連敗後4連勝的罕見跌深反彈，李凱威說：「去年球隊就有遇過一次9連敗，當下綁手綁腳，但是經驗累積，這次遇到就沒那麼慌。」

李凱威 樂天桃猿

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