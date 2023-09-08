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中職／-7+4重返龍頭 葉總：看似不正常但很正常

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
味全龍隊先發投手布里悍6.1局掉2分非責失。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手布里悍6.1局掉2分非責失。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今晚以4：2擊敗樂天桃猿隊，在7連敗後拉出4連勝，重返下半季第一，球隊連勝連敗猶如雲霄飛車，總教練葉君璋說：「看似不正常，今年很正常。」

龍隊今天靠著先發投手布里悍6.1局掉2分非責失的好投，延續連勝氣勢，葉總表示：「這場大家表現不錯，尤其是布里悍，傷後回來有更多責任感，想要多投一點，求勝的意志力很強。」

龍隊此役確實很拚，9局下面對猿隊反攻，郭天信在一、二壘有人時為了追趕飛球，與隊友相撞倒地，但仍完成接殺並回傳內野，只讓猿隊二壘跑者推進到三壘，郭天信當下難以起身，但仍撐到最後，賽後回報並無大礙。

布里悍7月21日傷後歸隊首戰就有5局失2分的表現，接下來包含今天，8場出賽有7場都是優質先發，另外1場也是5.2局掉1分的好表現。

龍隊第一次對上猿隊先發投手威能帝，雖然在他先發的7局裡吞下8次三振，葉總表示，球隊有研究威能帝前1場投球，今天狀況更好，「說實話不好打。」但龍隊打回4分，包含李凱威的2分砲，葉君璋說：「因為他的球快，打到就會飛很遠。」

龍隊近期狀況大好大壞，先是拉出一波6連勝登頂，但接下來吞下7連敗吐出領先，如今再拉出長紅，也讓戰績「-7+4」後還能夠重返第一。

葉總表示：「今年每一隊都會遇到很多連勝、連敗，要做好心理準備，看似不正常，在今年很正常，重點是把每一場做好，有沒有下半季第一，要過程做好才能達到。」

中職下半季戰況撲朔迷離，龍隊雖然升上第一，但戰績也僅領先猿隊0.5場，中信兄弟、富邦悍將隊也僅有1場差距，離最遠的統一獅隊5場勝差也並非追趕不上。

布里悍 郭天信 葉君璋

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