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U18世界盃／陳睦衡加油板吸睛 笑稱台灣美白王子不敢當

中央社／ 台北8日電
U18世界盃棒球賽台灣隊陳睦衡8日對荷後援1局無失分，他的家人自製「台灣的美白王子」加油板（圖）到場應援，陳睦衡笑說有看到，但很怕被球迷罵，因為知道日本隊被封為「美白王子」的丸田湊斗很強，不敢說要與他相比。 中央社
U18世界盃棒球賽台灣隊陳睦衡8日對荷後援1局無失分，他的家人自製「台灣的美白王子」加油板（圖）到場應援，陳睦衡笑說有看到，但很怕被球迷罵，因為知道日本隊被封為「美白王子」的丸田湊斗很強，不敢說要與他相比。 中央社

U18世界盃棒球賽中華隊陣中也有「美白王子」，投打二刀陳睦衡有好表現，家人自製吸睛加油看板，陳睦衡今天對荷後援1局無失分；他直言比不上日本美白王子，希望投打都能對球隊有貢獻。

U18世界盃棒球賽此次日本隊陣中有「美白王子」封號的野手丸田湊斗，丸田湊斗在今年日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）冠軍戰開轟，帥氣外表被球迷稱為「美白王子」，此次也有來台參加U18世界盃棒球賽。

中華隊陣中陳睦衡此次定位投打二刀，預賽首戰與澳洲隊交手先發守二壘，單場1安1打點，另外選到1次四壞保送，與韓國隊對比賽也是先發守二壘，2局下守備時補位一壘與跑者衝撞倒地，隨後退場送醫檢查。

陳睦衡國小當國手有不好的經驗，因為身體不舒服沒有辦法全程參與比賽，他自曝與韓國比賽傷退後到休息室就掉淚，很怕又要錯過之後的比賽，還好傷勢沒有大礙。

陳睦衡預賽與墨西哥比賽時後援登板，投2局無失分，再見三振霸氣幫助球隊守住勝利、拿下救援成功；今天複賽與荷蘭交手也有後援登板，投1局沒被敲出安打，投出1次保送、1次三振無失分，展現投打二刀實力。

陳睦衡的加油團自製加油板也很吸睛，姊姊和表姊在看台上拿著「台灣的美白王子」加油板，陳睦衡笑說有看到，但很怕被球迷罵，他表示知道日本隊的丸田湊斗很強，自己不敢說要與他相比。

中華隊今天擊敗荷蘭、確定晉級冠軍戰，冠軍戰對手就是日本，明天複賽最後一戰對手也是日本，將連2天與日本交手，很有機會看到陳睦衡與日本的「美白王子」同場競技。

棒球 甲子園

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