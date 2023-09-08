中職／7連敗後4連勝… 史上最大跌深反彈 味全重返龍頭
味全龍隊今晚有李凱威低調開轟2分砲，加上先發投手布里悍6.1局失2分非責失好投，以4：2擊敗樂天桃猿隊，在7連敗之後演出4連勝，踢下猿隊重返下半季龍頭，並列史上第一的「跌深反彈」紀錄。
翻開中職歷史，過去曾跌入7連敗谷底的球隊中，縱使止敗也難連勝，7連敗後最多連勝就是4場，過去曾有1995年時報鷹隊、2016年義大犀牛隊、1999年興農牛隊曾辦到過，龍隊今天追平這項紀錄，而1995年時報鷹隊更曾締造6連不敗的成果。
龍隊在3局上靠著蔣少宏、張政禹2支安打先馳得點，2出局後李凱威敲出左外野高飛球，朱育賢跳起未能接住，球落在全壘打牆外，李凱威默默繞壘，本季第4轟出爐，取得3：0領先；7局上蔣少宏也在二壘有人時敲出1分適時安打。
李凱威今天2打數2安打，除了3局上的兩分砲外，還有2次四壞保送、1支一壘打，連4場敲安，打擊率回升到2成71，單季4轟已經追平過去兩年總和。
布里悍今天以108球投完6.1局，被敲5支安打，丟掉2分皆非責失，防禦率下修到2.20，另有7次三振、2次四壞保送、1次觸身球，拿下本季第6勝。
最近布里悍8場出賽，有7場都是優質先發（6局以上、責失3分內），唯一中斷的8月15日對上富邦悍將隊，也是5.2局掉1分好投，恰逢龍隊熄火，戰績是3勝3敗。
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