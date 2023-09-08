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U18世界盃／林佳緯是中華隊盜壘王 內野安打用腳程幫助球隊

中央社／ 台北8日電
林佳緯。 中央社
林佳緯。 中央社

U18世界盃棒球賽中華隊外野手林佳緯雖然打得有點悶，但用不同方式幫助球隊，連兩天「點出」內野安打，目前跑出4盜也是中華隊盜壘王，家人一路跟著當加油團，爸爸也鼓勵他大膽出棒。

外野手林佳緯連兩屆打U18世界盃棒球賽，但此次打擊狀況不算特別理想，預賽與韓國隊交手有敲出1支二壘打，昨天複賽與美國交手，2局遭觸身球保送上壘，6局「點」出內野安打、盜壘成功。

林佳緯今天與荷蘭隊比賽，4局也「點」出內野安打，5局選到四壞保送上壘；林佳緯連2場比賽用腳程跑出內野安打，預賽到現在累積4次盜壘成功，也是中華隊最多、賽會第2多。

林佳緯表示，打擊近況還沒有到很好，所以想說用不同的方式幫助球隊、看有沒有機會，昨天對美國隊「點」出內野安打是自己嘗試用短打方式，今天則是配合戰術，剛好荷蘭隊的內野守備沒有溝通好。

林佳緯過去在母隊穀保家商多是打中心棒次，短打的機會不多，但他表示自己還是具備基本的短打能力，只要有機會上壘，無論是保送、內野安打，都做好選球，上壘有機會就盜壘搶壘包。

林佳緯昨天對美國隊比賽遭觸身球打中右腳膝蓋附近，他表示晚上回去有點腫，但今天有用肌貼固定、疼痛感沒有這麼嚴重；林佳緯的爸爸媽媽一路從台中到台北都有進場支持，「爸爸有鼓勵我，叫我不要想太多，把節奏做好、大膽出棒。」

林佳緯 棒球

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