U18世界盃／中華隊7連勝進冠軍賽 吳總誇投手到目前都很棒

中華隊今天以6：0擊敗荷蘭隊，一併帶日本隊飛進冠軍賽，兩隊將在明天先打複賽最終戰、後天再打冠軍賽，明天將先由曾偉喆擔綱先發投手。

中華隊此役由林維恩先發5局僅被敲1安打、無失分，陳睦衡、林鉑濬各負責1局，3任投手聯手完封荷蘭。

打線在第4局有所斬獲，柯敬賢安打、王念好保送上壘，林佳緯執行短打點成全員安全上壘，李勛傑以游擊方向滾地球開張分數。第5局則趁著荷蘭牛棚不穩，只出現1安打，卻有6人靠保送上壘，單局攻下4分奠定勝基。

中華隊打線前3局遭到封鎖，總教練吳柏宏指出，荷蘭先發投手范登布肯（Gijs Van Den Brink）與賽前評估有點差異，原本覺得變化球偏多，一開賽是直球比較多，但控球不太精準，讓打者在攻擊上沒那麼順暢。

中華隊此役也有戰術執行上的瑕疵，開路先鋒許庭綸首局就上壘，但邱鑫執行短打點飛，荷蘭一壘手滑接收進手套，許庭綸也回壘不及，形成雙殺。吳柏宏坦言，原本是希望開局就可以先拿分數，讓投手調度可以減輕壓力，「後面兩場會跟選手提醒再謹慎一點去執行。」