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U18世界盃／鏡頭證明自打球 胡孟智敲安仍自省「不該自己當裁判」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
胡孟智第5局敲安，送回中華隊此役靠安打打回的第1分。記者蘇健忠／攝影
胡孟智第5局敲安，送回中華隊此役靠安打打回的第1分。記者蘇健忠／攝影

中華隊的「小巨人」胡孟智，今天差點被冤枉未積極跑壘，第5局經挑戰後認證是自打球，他起死回生繼續該打席，隨後敲出安打、帶有1分打點，但賽後仍自我檢討，「還是應該要先跑，不能自己當裁判。」

中華隊今天以6：0擊敗荷蘭隊，對手由左投范登布肯（Gijs Van Den Brink）先發4局失1分，第5局啟用牛棚開始控球迷航，前6位上壘者都是保送，讓中華隊擠回3分。胡孟智在兩出局時上場，打向游擊方向守備漏了一下，傳一壘仍來得及抓到未馬上跑壘的胡孟智，一開始引起球迷質疑未積極跑壘，透過重播輔助判決還他清白，其實是自打球。

原已準備攻守交換的荷蘭隊，重新回到場上，胡孟智繼續這個打席，敲出安打、帶有1分打點，也是中華隊今天靠安打敲回的第1分。

胡孟智坦言當下有點小委屈，但自己也有沒做好的地方，「其實那一顆，知道自打球，應該要先跑，不能自己當裁判。」敲安後興奮慶賀，他說：「因為滿久沒打安打，上一次打安打好像是對韓國吧！打擊沒有發揮很好。」

胡孟智透露，賽前就是趕快專注調整，修正揮棒軌跡和節奏，「找回那個感覺。」此戰贏球後，確定前進冠軍賽，胡孟智說這是大家的優先目標，「一步一步來，把冠軍拿下來。」

中華隊 牛棚

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