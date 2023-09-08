U18世界盃／林維恩5局好投差1個喊聲 54球收工冠軍賽還可投

中華隊今天以6：0擊敗荷蘭隊，在U18世界盃棒球賽7連勝、超級循環複賽4勝0敗，確定前進10日的冠軍賽，先發投手林維恩演出5局僅被敲1安打、無失分好投，僅有的瑕疵出現在與隊長王念好的溝通落差之後。

林維恩開賽連續解決13人次，在第5局處理內野高飛球時與三壘手王念好守備溝通上失誤，讓荷蘭出現第1位上壘者，隨後被敲第1支安打，形成一出局、一二壘有人，讓戰局一度生險，喊過暫停後，林維恩飆K、再以二壘方向飛球化解危機，守住1：0領先。

與王念好的守備配合出了什麼狀況？林維恩還原當下，「打上去，我看得到球，我沒有喊聲、但我手張開，我想說我也可以接，念好有喊，我聽到他喊，就往旁邊。」

這球是誰的「鍋」？林維恩說：「我們兩個吧！我太慢走開，他判斷有點失誤。」捕手胡孟智在海景第一排直擊，坦言當下也傻眼，他當起「公道伯」，理性分析起這個play，「那顆應該是維恩要去接，但太高、不好接。」但自己也有責任，「我好像也沒有指揮。」

林維恩用球數僅54球，控制在55球內收工，可在後天再投冠軍賽，總教練吳柏宏也通知他好好準備後天的比賽。

林維恩表示，此役就是往好球帶攻擊，把球路壓低，盡可能減少用球數，5局投完聽到教練說休息，「不然我很想繼續丟。」至於冠軍賽的角色，他說：「什麼角色都好，可以拿冠軍才是重點。」

吳柏宏評價林維恩此役表現，他指出好球率高、變速球也有水準，原本就預設5局投完要換投，由林鉑濬把關1：0領先，「剛好第5局攻下4分，換投手更加篤定，本來就有打算要把林維恩留下來。」