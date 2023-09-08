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U18世界盃／中華隊4安拿6分、7連勝進冠軍賽 將與日本爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊先發投手林維恩。 中央社
中華隊先發投手林維恩。 中央社

中華隊今天以6：0擊敗荷蘭隊，在U18世界盃棒球賽7連勝、超級循環複賽4勝0敗，確定連3屆打進冠軍賽；本屆賽事爭冠卡司至此底定，中華隊將在10日的冠軍賽面對日本隊，挑戰隊史第4冠。

左投林維恩扛起此戰先發，投5局僅被敲1安打、無失分，用球數僅54球，控制在55球內收工，周日冠軍賽仍可再登板；陳睦衡、林鉑濬各負責1局，3任投手聯手完封荷蘭。

林維恩開賽連續解決13人次，在第5局處理內野高飛球時與三壘手王念好守備溝通上失誤，讓荷蘭出現第1位上壘者，隨後被敲第1支安打，形成一出局、一二壘有人，讓戰局一度生險，喊過暫停後，林維恩飆K、再以二壘方向飛球化解危機，守住1：0領先。

荷蘭由左投范登布肯（Gijs Van Den Brink）先發4局失1分，封鎖了前3局，中華隊終在第4局有所斬獲，柯敬賢安打、王念好保送上壘，林佳緯執行短打點成全員安全上壘，李勛傑以游擊方向滾地球開張分數。

荷蘭在第5局啟用牛棚後，好球帶也在此時離家出走，中華隊前6位上壘者都是保送（5次四壞、1次觸身球）走上一壘，不靠安打就擠回3分，胡孟智補上安打、再帶有1分打點，也是中華隊此役靠安打打回的第1分。

荷蘭全場12次四死球保送，讓中華隊僅4安打就攻下6分，柯敬賢包辦雙安。

中華隊 王念好

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