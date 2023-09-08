日職／王柏融代打亮相沒敲安 火腿隊第15次遭完封

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天久違亮相，僅有1打席代打機會，敲出左外野飛球出局，回到主場的火腿隊以0：6輸給西武隊，本季第15次遭到對手完封，距離第5名的西武隊也被拉開到1.5場勝差。

王柏融前次出賽已是9月3日上場代打，接下來4天有2天休兵，另外2場作客樂天金鷲隊的比賽都因雨中止，今天王柏融依舊沒排在先發，但仍等到上場機會。

7局下1出局、一壘有人，原本輪到游擊手奈良間大己打擊，換成王柏融站上打擊區，面對西武先發右投平良海馬，王柏融在1好2壞下相中146公里速球，敲成左外野飛球遭到接殺，無緣建功下也沒守備機會，被換下場休息。

王柏融9月2日曾先發對歐力士隊首打席敲安，但接下來5打席，1次四壞保送上壘，另有1次雙殺打，沒有三振，今天賽後打擊率下降到2成67。

火腿隊今天遭到平良海馬壓制，在他先發的7局裡僅敲出3支安打，被三振9次，沒能得到分數；火腿隊先發投手上澤直之前5局也沒掉分，然而後段失守，特別是7局續投遇到亂流，最終6局丟掉6分有5分責失，吞下敗投。