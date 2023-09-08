快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／觸身球王也是唯一全勤 成晉想看看極限在哪

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿成晉。 報系資料照
樂天桃猿成晉。 報系資料照

樂天桃猿隊成晉今天先發第2棒、右外野手，這是他本季第90場出賽，也是中職打到現在「碩果僅存」的全勤球員，尤其兼具聯盟「觸身球王」頭銜更顯難得，成晉說：「想看看極限在哪裡。」

中職賽季打到尾聲，能維持全勤出賽的全聯盟只剩下成晉一人，成晉表示，教練團都會詢問是否需要休息、調整一下，但自己不希望輕易缺席，「除非真的不能打，不然不想要休息。」

今年季前就因為參加世界棒球經典賽提前啟動，成晉仍一路拚到現在，想挑戰自己的極限，「還是會累，但每天走進球場，都告訴自己不要想著累，做好該做的練習，一場一場來，狀況不要落差太大。」

當然是保持自身健康為前提，成晉認為：「能夠保持健康，比數據好更重要，健康才能持續在打擊、守備上貢獻，如果受傷還需要復健，花很多時間，去年就體驗過受傷，但很想上場的心情。」

特別的是，目前成晉挨了14顆觸身球是聯盟最多，但還是能健康出賽，成晉表示：「閃的方式要練，有受傷的風險不太好，但上壘可以幫助球隊。」

不過過去5個球季，成晉總計僅被觸身球11次，今年為何暴增？他自己也不清楚原因，打擊時站位也沒特別靠近本壘板，「或許去年對手看我打擊有看到些什麼，攻擊比較多內角也不一定。」

成晉 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／徐若熙下次登板在11日 葉總：只要沒下雨…

中職／林立「撞到牆」休一下 林智勝很關心

中職／江坤宇背部發炎下二軍 生涯第一次

中職／雄鷹致敬高國輝 挨轟最大苦主王溢正來獻花

相關新聞

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

中華隊再1勝就能確定前進U18世界盃棒球賽冠軍賽，今天面對荷蘭隊先發打線排出，前兩棒由許庭綸、邱鑫擔綱，總教練吳柏宏解釋...

U18世界盃／美國逆轉勝南韓保一線生機 想爭冠要靠別人幫

美國、南韓隊今天不管勝敗，都只有爭季軍賽門票的機會，最終由美國以5：1擊敗南韓；目前只剩中華隊、日本隊、荷蘭隊有可能前進...

U18世界盃／美國至今7戰0轟 總仔等的那支關鍵安終於出現

美國隊今天以5：1擊敗南韓隊，本屆賽事至今打了7場，尚未開轟，戰力上似乎少了一點豪華感，今天第5局庫里（Boaz Cur...

中職／江坤宇背部發炎下二軍 生涯第一次

中信兄弟隊今天將江坤宇下放二軍，昨天揮棒落空導致背部發炎，謹慎起見做出調度，這也是江坤宇生涯第一次因傷下二軍。

中職／觸身球王也是唯一全勤 成晉想看看極限在哪

樂天桃猿隊成晉今天先發第2棒、右外野手，這是他本季第90場出賽，也是中職打到現在「碩果僅存」的全勤球員，尤其兼具聯盟「觸...

中職／徐若熙下次登板在11日 葉總：只要沒下雨…

味全龍隊徐若熙8月27日完成本季初登板，也是相隔674天重返一軍投手丘，只不過「快閃」1.2局收工，下一場登板日將落在9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦