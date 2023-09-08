中職／觸身球王也是唯一全勤 成晉想看看極限在哪

樂天桃猿隊成晉今天先發第2棒、右外野手，這是他本季第90場出賽，也是中職打到現在「碩果僅存」的全勤球員，尤其兼具聯盟「觸身球王」頭銜更顯難得，成晉說：「想看看極限在哪裡。」

中職賽季打到尾聲，能維持全勤出賽的全聯盟只剩下成晉一人，成晉表示，教練團都會詢問是否需要休息、調整一下，但自己不希望輕易缺席，「除非真的不能打，不然不想要休息。」

今年季前就因為參加世界棒球經典賽提前啟動，成晉仍一路拚到現在，想挑戰自己的極限，「還是會累，但每天走進球場，都告訴自己不要想著累，做好該做的練習，一場一場來，狀況不要落差太大。」

當然是保持自身健康為前提，成晉認為：「能夠保持健康，比數據好更重要，健康才能持續在打擊、守備上貢獻，如果受傷還需要復健，花很多時間，去年就體驗過受傷，但很想上場的心情。」

特別的是，目前成晉挨了14顆觸身球是聯盟最多，但還是能健康出賽，成晉表示：「閃的方式要練，有受傷的風險不太好，但上壘可以幫助球隊。」

不過過去5個球季，成晉總計僅被觸身球11次，今年為何暴增？他自己也不清楚原因，打擊時站位也沒特別靠近本壘板，「或許去年對手看我打擊有看到些什麼，攻擊比較多內角也不一定。」