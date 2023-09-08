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中職／徐若熙下次登板在11日 葉總：只要沒下雨…
味全龍隊徐若熙8月27日完成本季初登板，也是相隔674天重返一軍投手丘，只不過「快閃」1.2局收工，下一場登板日將落在9月11日的周一補賽，總教練葉君璋安排的前提是「只要沒下雨的話」。
龍隊原本在6日與樂天桃猿隊之戰，因下雨延期至11日，牽動先發輪值安排，葉君璋表示，只要沒有再遇到下雨，周一就會安排徐若熙再次登板，也剛好有補賽多出的一個名額可運用。
徐若熙在29日就回歸二軍，持續增加投球數，本季初登板僅投了28球，葉總表示，目前練習量已經來到50球，循序漸進下，到11日登板應該也可應付50球的用球數。
徐若熙去年手肘韌帶出現撕裂傷，最終在7月進行韌帶重建手術（Tommy John），到今年球季才重返一軍，龍隊教練團也特別謹慎，葉君璋表示，雖然距離前一場先發隔比較久，但也剛好可以調整，大概以10天一個循環去慢慢增加用球量。
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