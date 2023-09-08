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U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

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U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊今天推出左投林維恩對抗荷蘭隊。 中央社
中華隊今天推出左投林維恩對抗荷蘭隊。 中央社

中華隊再1勝就能確定前進U18世界盃棒球賽冠軍賽，今天面對荷蘭隊先發打線排出，前兩棒由許庭綸、邱鑫擔綱，總教練吳柏宏解釋思維，把腳程比較快、作戰比較好的選手放在前面。

中華隊在本屆賽事維持6戰全勝，目前在超級循環複賽為3勝0敗，今天面對荷蘭，贏球就將確定冠軍賽組合為中華隊、日本隊，輸球則要廝殺到複賽最後一天決定卡司。

荷蘭先發投手推派范登布肯（Gijs Van Den Brink），吳柏宏指出，他的優勢是身高，但速球感覺沒什麼威脅，「球速看是都沒有140（公里），135左右，有一半球路是變化球，直球是搭配用的，主要是用曲球去對付打者，盡量讓對手打，沒那麼好擊到甜蜜點。」

今天打線把張趙紘從第二棒調到第七棒，用邱鑫打第二棒，與開路先鋒許庭綸串連。吳柏宏指出，張趙紘昨天在戰術執行上比較沒那麼好，今天把腳程比較快、戰術執行比較好的選手往前放。

攸關冠軍賽門票的一戰，吳柏宏表示，只要有贏球機會，好的投手都會派上來，全力守下這一勝

中華隊先發打線

1 許庭綸（左外野）

2 邱鑫（指定打擊）

3 柯敬賢（中外野）

4 王念好（三壘）

5 林佳緯（右外野）

6 李勛傑（一壘）

7 張趙紘（二壘）

8 胡孟智（捕手）

9 黃天賜（游擊）

先發投手 林維恩

中華隊 王念好 球速

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