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中職／林立「撞到牆」休一下 林智勝很關心

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿林立（右）。 報系資料照
樂天桃猿林立（右）。 報系資料照

味全龍隊昨晚與樂天桃猿隊之戰出現「車禍」，林智勝林立在一壘撞成一團，林立笑稱：「撞到一座牆。」到今天還有點頭暈沒先發，林智勝也很關心林立今天狀況，「下次不會那麼拚。」

昨天在桃園棒球場的龍猿戰林智勝久違重返一壘守備，結果5局下林立敲出三壘方向滾地、劉基鴻傳偏，林智勝為了補救整個人跳起來還是沒接到，落下時剛好撞上跑壘的林立，兩人都一度倒地，林立很快站起，到8局上才被代守換下。

猿隊總教練曾豪駒表示，林立因昨天在一壘與林智勝衝撞，當下沒有什麼狀況，但下一個打席感覺到頭暈，防護員觀察後認為沒有問題，也沒有受傷，但今天看練習狀況後，仍決定先不排他先發。

林智勝今天看到林立也很快上前關心，林立則表示，撞到林智勝感覺像撞到一座牆，但自己沒有什麼大礙，只是頭有點暈。

林智勝表示，記憶中這是第三次守備時被撞到，當下就是一個直覺反應，想去接球，但事後看那球是接不到、應該放掉，下次遇到也要懂得視情況放掉。

林立 林智勝 樂天桃猿

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