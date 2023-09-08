U18世界盃／中荷戰邱鑫指定打擊 要突破對方左投變化球

U18世界盃棒球賽中華隊今天與荷蘭隊交手，力拚冠軍戰門票，王牌左投林維恩先發，打序微調、指定打擊由邱鑫擔任；荷蘭隊左投范登布肯球速不快、變化球取勝需要突破。

U18世界盃棒球賽中華隊複賽第2戰與荷蘭隊交手，中華隊派出王牌左投林維恩先發，荷蘭隊則派出身高195公分的左投范登布肯（Gijs Van Den Brink）先發。

總教練吳柏宏表示，今天中午時看了情蒐資料，范登布肯的直球速度不快，約落在135公里左右，投球使用變化球的比例高，主要球路有曲球，直球搭配變化球，打者比較沒有這麼好掌握的擊球的甜蜜點。

中華隊今天打線也有微調，指定打擊由邱鑫擔任、打2棒，開路先鋒第一棒為左外野手許庭綸，前兩棒排上腳程快的選手，作戰上也比較好靈活調配。3棒為中外野手柯敬賢，4棒為三壘手王念好，5棒為右外野手林佳緯，6棒為一壘手李勛傑，7棒為二壘手張趙紘，8棒是捕手胡孟智，9棒是游擊手黃天賜。

中華隊預賽帶入2勝戰績，昨天擊敗美國隊，今天只要擊敗荷蘭隊就提前晉級冠軍戰，吳柏宏表示，只要今天有機會贏就不會考慮明天，能夠調度的投手都會上場、全力搶下。