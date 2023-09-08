快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

U18世界盃／中荷戰邱鑫指定打擊 要突破對方左投變化球

中央社／ 台北8日電
中華先發投手林維恩。 報系資料照
中華先發投手林維恩。 報系資料照

U18世界盃棒球賽中華隊今天與荷蘭隊交手，力拚冠軍戰門票，王牌左投林維恩先發，打序微調、指定打擊由邱鑫擔任；荷蘭隊左投范登布肯球速不快、變化球取勝需要突破。

U18世界盃棒球賽中華隊複賽第2戰與荷蘭隊交手，中華隊派出王牌左投林維恩先發，荷蘭隊則派出身高195公分的左投范登布肯（Gijs Van Den Brink）先發。

總教練吳柏宏表示，今天中午時看了情蒐資料，范登布肯的直球速度不快，約落在135公里左右，投球使用變化球的比例高，主要球路有曲球，直球搭配變化球，打者比較沒有這麼好掌握的擊球的甜蜜點。

中華隊今天打線也有微調，指定打擊由邱鑫擔任、打2棒，開路先鋒第一棒為左外野手許庭綸，前兩棒排上腳程快的選手，作戰上也比較好靈活調配。3棒為中外野手柯敬賢，4棒為三壘手王念好，5棒為右外野手林佳緯，6棒為一壘手李勛傑，7棒為二壘手張趙紘，8棒是捕手胡孟智，9棒是游擊手黃天賜。

中華隊預賽帶入2勝戰績，昨天擊敗美國隊，今天只要擊敗荷蘭隊就提前晉級冠軍戰，吳柏宏表示，只要今天有機會贏就不會考慮明天，能夠調度的投手都會上場、全力搶下。

球速 棒球 王念好

延伸閱讀

U18世界盃／荷蘭先發已與皇家簽約 中華隊贏球就闖冠軍戰

U18世界盃／台灣8日對戰荷蘭重要戰役 推左投林維恩先發

U18世界盃／王念好克制大喊喜悅 擊敗美國討回來很舒壓

U18世界盃／6.1局好投交棒 張峻瑋：不是一個人贏球

相關新聞

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

中華隊再1勝就能確定前進U18世界盃棒球賽冠軍賽，今天面對荷蘭隊先發打線排出，前兩棒由許庭綸、邱鑫擔綱，總教練吳柏宏解釋...

U18世界盃／美國逆轉勝南韓保一線生機 想爭冠要靠別人幫

美國、南韓隊今天不管勝敗，都只有爭季軍賽門票的機會，最終由美國以5：1擊敗南韓；目前只剩中華隊、日本隊、荷蘭隊有可能前進...

U18世界盃／美國至今7戰0轟 總仔等的那支關鍵安終於出現

美國隊今天以5：1擊敗南韓隊，本屆賽事至今打了7場，尚未開轟，戰力上似乎少了一點豪華感，今天第5局庫里（Boaz Cur...

中職／江坤宇背部發炎下二軍 生涯第一次

中信兄弟隊今天將江坤宇下放二軍，昨天揮棒落空導致背部發炎，謹慎起見做出調度，這也是江坤宇生涯第一次因傷下二軍。

中職／差1場錯過全勤…郭天信瞬間背出同樣缺席名單

中華職棒下半季打到9月，五隊全勤球員僅剩下樂天桃猿隊成晉一人，味全龍隊有3名球員也差1場錯過全勤，郭天信可以瞬間背出名單...

中職／觸身球王也是唯一全勤 成晉想看看極限在哪

樂天桃猿隊成晉今天先發第2棒、右外野手，這是他本季第90場出賽，也是中職打到現在「碩果僅存」的全勤球員，尤其兼具聯盟「觸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦