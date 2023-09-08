U18世界盃／美國至今7戰0轟 總教練說等的那支關鍵安終於出現

美國隊今天以5：1擊敗南韓隊，本屆賽事至今打了7場，尚未開轟，戰力上似乎少了一點豪華感，今天第5局庫里（Boaz Curiel）一棒敲出逆轉二壘打，更是讓總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）說從預賽就在等的那支關鍵安打終於出現。

美國此役先處於落後，2局下雖有一出局、滿壘的機會，但被南韓先發左投黃晙舒連抓下2個出局數、成功「拆彈」。直到5局下才出現4支安打的串聯，單局攻下4分大局奠定勝基。

美國隊總教練卡戴爾表示，「我們在比賽前段雖然被壓制，但其實上壘不少，從預賽開始就在等待那支關鍵安打，今天庫里打出來了。」

庫里也坦言，本屆打來的確感覺是比較依賴投手，「但今天可以看得出來，雖然長打能力不是特別好，我們可以串聯安打攻下分數，相信會越來越好。」

黃晙舒投4.2局被敲6安打、失4分，他被視為南韓職棒選秀狀元熱門人選，美國此役攻克他，但卡戴爾對他的表現仍讚許，「他會有光明的未來，他能搶好球數，指叉也投得很好，特別是面對右打者會往外跑。」