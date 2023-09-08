U18世界盃／黃天賜不畏守備被挑戰要「激情」 終於贏美國

U18世界盃棒球賽台灣昨天與美國交手，7局下美國打者敲出游擊方向滾地球，黃天賜接球傳一壘，經挑戰後跑者確定出局，黃天賜激情比「出局」動作，打過U系列3層級直呼：「終於贏美國」。

U18世界盃棒球賽台灣昨天複賽與美國交手，7局下美國隊首名打者格瑞芬（Konnor Griffin）敲出游擊方向滾地球，台灣隊游擊手黃天賜接球傳一壘，美國隊提出重播輔助判決，確定抓到跑者出局，黃天賜轉向外野、激動比出「出局」的動作。

黃天賜打過U12、U15世界盃棒球賽，是2019年U12世界盃棒球賽冠軍班底，今年再打U18世界盃，或許是大賽經驗多了，黃天賜透露，還有特別去找防護員問說，是不是因為精神不濟，所以好像沒有什麼太亢奮的情緒。

黃天賜談起昨天7局下的激動反應表示，隊友要他「激情」一點，那時的打者是美國隊的第4棒格瑞芬，接到球後突然發現那名跑者腳程很快，接到球傳出去時就覺得是出局，「但他要挑戰我，確定出局後蠻開心的。」

黃天賜提到，此次守備接到的球不算多，抓到美國隊腳程快的跑者後也更有自信，讓後面的守備感覺起來更輕鬆。

黃天賜打過3個層級的世界盃，U12冠軍那年沒有對到美國隊，U15交手被扣倒，那一屆美國隊的MVP詹姆士（Coy James）此次也有來打U18，黃天賜直呼：「終於贏美國」，但更期待接下來和日本隊交手。