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U18世界盃／美國逆轉南韓仍進不了冠軍賽 剩1隊能撼動台日

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
美國以5：1擊敗南韓，但還是只有爭季軍的份。 截圖自WBSC官網
美國以5：1擊敗南韓，但還是只有爭季軍的份。 截圖自WBSC官網

美國、南韓隊今天不管勝敗，都只有爭季軍賽門票的機會，最終由美國以5：1擊敗南韓；目前只剩中華隊、日本隊、荷蘭隊有可能前進冠軍賽，若稍晚中華隊擊敗荷蘭，就確定冠軍賽上演「台日大戰」。

日本今天上午提前5局以10：0擊敗波多黎各，拿下超級循環複賽的第3勝同時，南韓、美國因勝場不可能超過中華隊、日本隊，且對戰都輸，已經提前確定不可能拿到冠軍賽門票。

美國與南韓過招，形成可能的季軍戰前哨戰，美國由左投席費賓(Ethan Schiefelbein）先發，前3局未被敲安，第4局面對首位打者鄭安席就被敲出安打，南韓連兩出局數換進壘，曹炫敏打向投手正面，席費賓的手套擦邊過，游擊手馬林（Manuelle Marin）嘗試徒手接球也未處理起來，形成一支帶有打點的內野安打。

美國面對0：1落後，在5局下出現4安打的串聯，庫里（Boaz Curiel）的二壘打一棒掃回2分逆轉戰局，莫蘭多（Perry Morlando）安打再挹注2分打點，美國攻下4分大局奠定勝基。

此戰兩隊都推出左投先發，南韓黃晙舒投4.2局被敲6安打、失4分，美國席費賓則是投5局被敲4安打、失1分。曾10度稱霸這項賽事的美國，儘管此役獲勝仍確定無緣冠軍賽，這是他們近13年來首度未能取得前兩名。

中華隊

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