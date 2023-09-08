U18世界盃／9日與中華隊交手 日教頭：挑戰者心態面對

U18世界盃球賽日本隊今天與波多黎各交手，日本先發投手東恩納蒼投5局讓對手15上15下，率隊以10比0、5局拿勝；日本隊明天將與中華隊交手，總教練馬淵史郎：「將以挑戰者心態面對」。

U18世界盃棒球賽日本隊今天複賽與波多黎各交手，日本隊先發投手東恩納蒼先發展現壓制力，投5局沒被敲出安打，投出5次三振、沒有四壞保送、無失分，好投壓制幫助球隊拿下勝利。

日本隊今天開賽就有攻勢，1局下靠著保送、失誤、武田陸玖適時安打添分，幫助球隊取得2比0領先，日本隊3局下再起攻勢，靠著接連3支安打再添1分。

日本隊4局下1人出局後有攻勢，橋本航河、寺地隆成敲安，2人出局後緒方漣適時安打，送回團隊第4分，日本隊5局下打線打開，一口氣攻下6分、提前拿下比賽勝利。

日本隊預賽帶1勝1敗晉級，昨天首戰擊敗韓國，今天再擊敗波多黎各，戰績累積3勝1敗，晉級冠軍戰機率大。

日本隊明天複賽最後一戰將與中華隊交手，日本隊總教練馬淵史郎表示，看著中華隊一路打到現在、真的很強，不管投打守各方面都很強，明天會以挑戰者的心態來面對與中華隊的比賽；至於明天的比賽，馬淵史郎表示沒有特別制定什麼戰術、全力以赴。