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U18世界盃／王念好換球棒後開轟 美國教頭：他選對了
U18世界盃棒球賽美國隊昨天與台灣隊交手，美國隊1局上抓到台灣野手王念好球棒沒有經過認證，但王念好不受影響，換球棒後3局開轟，美國隊總教練卡戴爾笑說：「他後來選了一支對的球棒」。
U18世界盃棒球賽美國隊昨天複賽與台灣隊交手，1局上王念好打席、球數2好3壞時，美國隊總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）突然走進場內抗議，因王念好沒有拿經過國際認證的球棒，後來王念好換了一支黑色球棒再上場。
王念好原本使用的球棒有國內認證、但是沒有國際認證，王念好換球棒後沒有受到太大影響，3局上拿著黑色球棒開轟，2分砲帶起球隊士氣。
美國隊總教練卡戴爾解釋，因為美國隊陣中有將近一半的球員原本都使用同一個牌子的木棒，賽前有收到球棒認證名單，知道這支球棒沒有國際認證，也有特別提醒球員不要帶來參賽，所以昨天比賽過程中一看到就知道那是沒有認證的球棒。
卡戴爾笑說，他不是故意等到滿球數才上去檢舉，就是剛好那個時候看到，至於王念好換了球棒後下一個打席開轟，卡戴爾也笑說：「他選了一支對的球棒」。
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