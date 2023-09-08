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U18世界盃／東恩納蒼5局完全比賽 日本想爭冠只差台1勝相挺
日本隊今天提前在5局以10：0擊敗波多黎各隊，在超級循環複賽取得3勝1敗，若中華隊今天晚上擊敗荷蘭隊，就會帶日本一起晉級冠軍賽。日本監督馬淵史郎看了中華隊在本屆賽事的表現，評比投打守各方面都很強。
日本今天由東恩納蒼先發，5局未被敲安、沒有保送，全場未讓波多黎各打者上壘，完成一場5局完全比賽，且僅用53球，休1天就能再上，也就是周日的冠軍賽還能再投。
日本3勝在手，尚未確定晉級冠軍賽，但只要今天中華隊擊敗荷蘭，就能確定冠軍賽戲碼將上演「台日大戰」，也將讓明天的複賽最終戰中華隊與日本之戰形成冠軍賽預演。
談到對戰中華隊，馬淵史郎表示，將以挑戰者的心情面對，「沒制定特別的戰術，就是全力以赴。」看了中華隊本屆表現，「真的很強，不管投打守，各方面都很强。」
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