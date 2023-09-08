U18世界盃／荷蘭先發已與皇家簽約 中華隊贏球就闖冠軍戰

U18世界盃棒球賽台灣隊今天晚間複賽第2戰交手荷蘭隊，派王牌左投林維恩搶勝，荷蘭推出預賽對日本隊先發好投的左投范登布肯先發，如果台灣贏荷蘭就晉級冠軍戰。

林維恩預賽對韓國隊先發，投5.1局被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里、拿下勝投。

范登布肯（Gijs Van Den Brink）預賽對美國隊、日本登板，對美國後援投1局無失分，對日本先發投3局沒被敲出安打、投出1次三振、無失分，也已與美國職業棒球堪薩斯市皇家隊（Kansas City Royals）簽約。

台灣隊總教練吳柏宏告訴中央社記者，范登布肯有身高195公分的身材優勢，須注意投球角度，球威雖不算特別有威脅性，但直球、曲球搭配，進壘位置會讓打者難掌握，要看臨場適應。

此外，吳柏宏表示，荷蘭前2棒打者腳程速度不錯，但目前看起來團隊長打能力不算特別凸出，投手和守備比打擊優異，有速度優勢。

他說，贏荷蘭就晉級冠軍戰，有機會待命投手就會全上搶勝，贏了明天對戰日本就較好調配投手戰力。

台灣隊延續預賽全勝士氣，昨天複賽首戰對上美國，以3比0獲勝，加上預賽帶入的2勝，目前累積3勝0敗。