U18世界盃／中華隊6連勝氣勢旺 辜仲諒：烤肉吃到飽

U18世界盃中華隊昨晚以3：0完封強敵美國隊，取得6連勝，複賽今天對上荷蘭、明天對上日本，只要再取1勝就確定晉級冠軍戰，中華棒協理事長辜仲諒也特地許諾：「烤肉吃到飽，我買單。」

中華隊昨天在「火球男」張峻瑋、孫易磊聯手飆速封鎖，加上隊長王念好轟2分砲、包辦3分打點，拿下複賽首勝，辜仲諒賽後特別到場邊勉勵球員，知道周六要對上強敵日本，就宣布：「星期天是最後一場比賽，打完之後請你們吃烤肉，吃到飽，我買單。」

加上預賽帶進的2勝，中華隊取得3勝0敗優勢，其他隊伍除日本2勝1敗外，都已經吞下2敗，代表中華隊再贏1場就可確保複賽前二。

辜仲諒也暖心鼓勵中華好手：「青春就這麼一次，把最重要的奉獻給國家，好好加油，為國爭光。」