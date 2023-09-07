中職／戴培峰本季首次3安猛打 連續棒打德保拉很開心
富邦悍將隊洋投瑞恩今天優質先發，投7局只失1分，以6：1擊敗中信兄弟隊，捕手戴培峰4打數3安打、攻下1分打點，也是總教練丘昌榮口中的贏球功臣。
悍將前5局掛零，6局下靠戴培峰安打追平比數，再盜上二壘形成二、三壘有人，接著葉子霆關鍵安打攻下兩分，以3：1超前，一路領先到終場。
今天賽前4場比賽，悍將加起來只得兩分、吞下4連敗，丘昌榮表示，前幾場打得很悶，連上壘都不容易，戴培峰6局下關鍵安打讓休息區振奮，接著葉子霆補上安打，全隊士氣提升。
戴培峰面對兄弟洋投德保拉，前兩次打擊都把變化球打成安打，他說：「6局下對方應該會改變投球策略，有打到失投的偏高直球。」
本季首次3安猛打，戴培峰表示，本來就不是打擊穩定的投手，教練在打擊策略上有建議，很開心打到這麼好的投手。
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