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中職／悍將瑞恩屢戰屢勝超開心 獲單場MVP和嬌妻擁吻
富邦悍將隊今天在新莊球場以6：1擊敗中信兄弟隊，洋投瑞恩先發7局只失1分，奪下4連勝，也幫悍將終止4連敗，他說：「很開心幫助球隊止敗。」
瑞恩用102球完成7局任務，被揮出7支安打、失1分，獲選單場MVP，從8月18日初登板至今，4場先發全勝，其中3戰擊敗兄弟。
悍將總教練丘昌榮表示，瑞恩向心力很強、融入球隊氣氛，今天投完6局本來要他休息，但他想要繼續投球。
瑞恩說：「第一次來台打球，尊重文化、入境隨俗，把本分做好。」
加盟悍將後成為贏球保證，瑞恩的老婆也在6天前來台，今天賽後擔任MVP頒獎貴賓，夫妻擁吻笑得超開心，瑞恩說：「生涯首次被太太頒獎，她看到我贏球後，應該會想一直待在台灣吧。」
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