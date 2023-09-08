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U18世界盃／王念好包辦3分打點 我擊敗美國

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
U18世界盃棒球賽7日起在天母棒球場展開複賽，中華隊王念好（前中）3局轟出2分砲助隊領先，開心與隊友慶祝。圖／中華棒協提供
U18世界盃棒球賽7日起在天母棒球場展開複賽，中華隊王念好（前中）3局轟出2分砲助隊領先，開心與隊友慶祝。圖／中華棒協提供

U18世界盃青棒賽中華隊昨晚在複賽首戰，先發投手張峻瑋6.1局壓制、後援孫易磊0.2局好投，加上王念好開轟包辦3分打點，以3：0完封強敵美國隊，保持6連勝不敗之姿，能夠從兒時輸美國陰霾中站起，孫易磊說：「不會再輸。」

張峻瑋先發登板，雖前2局各被敲出1安，但投完6.1局就僅被打出這2支，飆出7次三振，另有2次四死球，6局上投出四壞球後就被換下場；接手的孫易磊僅用6球連抓2個出局數，更投出破生涯最快155公里球速。

總教練吳柏宏說，張峻瑋用球數到87球，擔心體力下滑，派更有經驗的孫易磊接手，他前場也投27球而已，這場賽前就設定，有機會拿下就是全部投手要壓上去，「對手吞下2敗後，對我們晉級冠軍戰是有利的。」

中華隊帶著預賽2勝晉級，複賽手握3勝，其他隊伍最多是日本隊2勝1敗，另外美國、南韓、波多黎各、荷蘭同為1勝2敗。

王念好原本拿的紅色球棒在1局上被美國隊抗議違規，改拿黑色球棒，反而在3局上轟出超前2分砲、7局上補上1分打點安打。

王念好 中華隊

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