U18世界盃／台灣8日對戰荷蘭重要戰役 推左投林維恩先發

U18世界盃棒球錦標賽台灣隊今天複賽首戰對美國就奪下勝利，台灣隊明天將與荷蘭隊交手，推出左投林維恩先發對上荷蘭隊左投范登布肯（Gijs Van Den Brink），奪勝就能確定進冠軍戰。

台灣隊今天以3比0擊敗美國隊，由於之前已經帶2勝進入複賽，目前在超級循環賽戰績3勝0敗，暫居第1名。台灣隊明天將在天母棒球場與荷蘭隊交手，比賽時間為晚間6時30分。

台灣隊明天將推出陣中唯一左投林維恩先發，他在2日預賽時先發登板對上韓國隊，投5.1局被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，好投壓制幫助球隊以6比1拿下勝利。

複賽第1天賽事已經完成，目前台灣隊在超級循環賽以戰績3勝0敗暫居第1名，日本隊以2勝1敗暫居第2名，美國、韓國、波多黎各、荷蘭隊都是1勝2敗。若台灣隊明天順利贏下對荷蘭隊的賽事，就能確定晉級冠軍戰。