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U18世界盃／火腿GM面前飆速155公里 孫易磊開心贏美國

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18世界盃青棒賽，中華隊後援投手孫易磊抗美0.2局無失分。圖／中華棒協提供
U18世界盃青棒賽，中華隊後援投手孫易磊抗美0.2局無失分。圖／中華棒協提供

U12世界盃輸給美國隊的陰霾，孫易磊還記在心中，今晚獲得後援機會狂飆火球，155公里球速突破個人新高，0.2局無失分為中華隊守住勝利，以3：0擊敗美國隊，也報了去年冠軍戰輸給美國隊的仇。

昨天才在對波多黎各戰先發投了2局的孫易磊，今天賽前接到指令要待命，先發的張峻瑋投得很好，直到7局上1出局後出現四壞保送才被換下，張峻瑋接手只用6球就抓下最後2個出局數，贏得乾淨俐落。

這6球中投出破生涯紀錄的球速，孫易磊聽到隊友喊叫回頭看，剛好看到現場計分板亮起155的數字，他說：「沒有刻意追求球速，知道自己會達到。」至於連兩天到場觀戰的火腿隊總經理稻葉篤紀，孫易磊說：「沒有注意耶。」

孫易磊生涯體驗過多次輸美國，去年U18、2017年U12都是在冠軍戰輸給美國，今年熱身賽輸的時候也感覺到對手有些看輕自己，「今天有證明自己，小時候輸過一次，不會再輸了。」

張峻瑋與孫易磊同在穀保家商就讀，不過孫易磊即將畢業、張峻瑋則要升上高三，看這位小一屆的學弟在U18展現好身手，孫易磊也說：「過去他擔任先發的課題就是局數，今天有做到這點，局間也一直提醒他要再穩一點。」

球速 穀保家商 稻葉篤紀

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