U18世界盃／王念好克制大喊喜悅 擊敗美國討回來很舒壓

U18世界盃青棒賽複賽今天開打，中華隊首戰靠著張峻瑋、孫易磊聯手完封，加上王念好2分砲、包辦3分打點，以3：0完封美國隊，討回去年冠軍賽輸球的顏面，王念好過程中克制喜悅，直到賽後才直呼：「很開心。」

王念好開轟前有個小插曲，1局上首打席拿的紅色球棒被美國隊抗議未認證，換成黑色球棒反而在3局上轟出左外野2分砲，7局上再敲1分打點安打。

王念好表示，當下對手抗議時，有想過進入複賽對手會更針對細節，但心情不受影響，雖然那個打席敲出滾地球出局，但已經打得到球，開轟的打席就是設定到去全力揮擊，「仰角有點高，沒想到飛飛飛就過去了。」尤其是那支黑色球棒是他的幸運球棒，「開轟都是拿這支。」

對於首局對方抗議狀況，總教練吳柏宏表示，那支球棒有國內的認證，但沒有國際賽認證，「好加在，還沒敲安打的時候被抓到，沒有太大問題。」

今天贏球的投打關鍵人物，除了先發6.1局無失分的張峻瑋，吳柏宏另外點名的就是2安打、3打點的王念好，吳柏宏表示：「他是有經驗的打者，那個適時一擊帶動球隊士氣，賽前就告訴他，是時候換他站出來，球隊要穩定就是輪流有人跳出來。」

王念好也說，作為中華隊隊長一定有壓力，「那麼多人在看，但還是告訴自己放鬆，想想他們是來為你加油，不是來批評的。」

敲出生涯在國際賽的第一支全壘打，王念好很開心自己有做到隊長的責任，「上一次對美國隊輸球，能夠討回來很開心。」擊敗去年冠軍賽輸球的對手，「我有在克制自己，很想要大喊，但比賽還沒結束，還有守備要顧，告訴自己不要太開心。」