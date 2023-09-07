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U18世界盃／6.1局好投交棒 張峻瑋：不是一個人贏球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
張峻瑋先發。 中央社
張峻瑋先發。 中央社

U18世界盃青棒賽中華隊在複賽首戰，由張峻瑋6.1局、孫易磊0.2局聯手完封美國隊，以3：0漂亮贏球，國際賽張力下張峻瑋飆出平生涯最速的154公里，孫易磊更投出破紀錄的155公里，張峻瑋直呼：「很帥！」

張峻瑋今天先發對抗美國隊，前2局各被敲出1安，但接下來沒再被打，投完6.1局僅被敲2安，另有2次四死球，只不過6局上投出四壞球後就被換下場休息。

中華隊總教練吳柏宏表示，考量到張峻瑋用球數也到87球，也擔心他體力下滑狀況，因此派更有經驗的孫易磊接手，孫易磊前一場也投27球而已，這場賽前就設定，有機會拿下就是全部投手要壓上去，「對手吞下2敗後，對我們晉級冠軍戰是有利的。」

張峻瑋雖有完投的心，但不勉強撐下去，「不是靠我一個人贏球，教練把我換下去，或許有不一樣結果，我也不會有更多壞球。」

在場邊第一排看著學長孫易磊投出155公里火球，張峻瑋直呼帥，但說到自己的球速，他說：「球速我沒有很在乎，在乎的是要比前一場要準。」

扛起對美國隊先發重任，張峻瑋心情興奮，也消除前一場對戰墨西哥隊的陌生感，對變化球更得心應手，張峻瑋說：「賽前教練團有提醒，對方比較不會打變化球，我就把變化球練得更好，投進去，對方揮不到就揮不到。」

中華隊 球速

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