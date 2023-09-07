中職／完整球季、亞運都是初體驗 鄭浩均首次整年投球

杭州亞運倒數，中華棒球隊預定21日報到，中信兄弟隊投手鄭浩均對亞運初體驗充滿期待，他說：「不是每個人都有機會打中華隊，很珍惜。」

鄭浩均前年打過U23世界盃棒球賽，今年6月入選杭州亞運中華隊24人名單；他表示，和中華隊旅外、中職球員都很熟，大家已經認識很久，這次碰在一起會有新的火花。

鄭浩均期待進入國家隊後，和隊友相處融洽、一起交流，學到新的想法和觀念，最大目標是在亞運拚出最佳名次。

他說：「目前準備課表偏向亞運，不管投手定位是前、中、後都沒有問題，所有角色都擔任過。」

鄭浩均本季8勝是中職本土投手最多勝紀錄，向中華隊報到前還有兩次先發機會；他表示，儘量貢獻最好的內容給球隊，也要保持平常心、避免反效果。

去年展開中職生涯，今年是第一個完整球季，鄭浩均說：「人生首次一年都在投球，希望對以後球季的調整有幫助。」