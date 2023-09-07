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中職／郭泓志看高國輝引退哭了 和自己一樣對此事不熟

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
郭泓志（左起）、林哲瑄、藝人范逸臣一起完成開球儀式。記者陳正興／攝影
郭泓志（左起）、林哲瑄、藝人范逸臣一起完成開球儀式。記者陳正興／攝影

中職退役球星郭泓志今天現身新莊球場，擔任中信兄弟、富邦悍將隊之戰開球貴賓，談到悍將重砲高國輝宣布退休一事，他說：「前天有看記者會轉播，看到高國輝落淚，我也哭了。」

郭泓志表示，球員一定會走到這一步，高國輝的生涯很長，也有過很精彩的時段，對於退休這件事比較不熟，就像他當初一樣。

高國輝2013年從義大犀牛隊起步，2014到16年完成中職全壘打王3連霸，保有聯盟單季最多39轟紀錄，生涯170轟和中信兄弟隊張志豪並列史上第6。

郭泓志說：「高國輝37歲，此時選擇退休，一定有他的想法，相信退休後會更好；悍將給他很大支持，幫他安排引退賽，這是很棒的事。」

郭泓志今天和藝人范逸臣一起開球，不改幽默個性，笑說高國輝會找到第二春，「像是唱唱歌、拍拍電影，也可以來電影客串一下，未來會更好、會有多元發展。」

郭泓志現身新莊球場擔任中信兄弟、富邦悍將隊之戰開球貴賓。記者陳正興／攝影
郭泓志現身新莊球場擔任中信兄弟、富邦悍將隊之戰開球貴賓。記者陳正興／攝影

高國輝 郭泓志 中職

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