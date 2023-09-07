U18世界盃／被迫換球棒變更猛 王念好開轟棒打美國

換過的球棒比較威。中華隊王念好今天首打席拿的紅色球棒被美國隊抗議，因不符大會規定必須更換，改拿黑色球棒後，反而在3局上敲出一發左外野2分砲，幫助中華隊取得2：0領先。

先發第4棒、三壘手的王念好，今天在1局上2出局、一壘有人時上場打擊，2好3壞後美國隊抗議使用違規球棒，經裁判確認後，確實不在本屆賽事使用清單內，王念好只能改換一支黑色球棒，結果敲出滾地球出局。

結果3局上再次遇到2出局、一壘有人局面，這次王念好大棒一揮，將球送到左外野全壘打牆外，棒打美國隊先發投手庫恩斯（Tegan Kuhns），為中華隊取得領先。

王念好在本屆賽事前三戰都敲安，不過前3場出賽合計5打數，安打數都掛零，今天經過美國隊抗議後更換球棒，反而炸出個人本屆賽事首轟、中華隊第4轟。