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U18世界盃／美國抗議！中華隊球棒不符規定 緊急更換
U18世界盃青棒賽今晚在天母棒球場上演中美大戰，只不過第1局就出現插曲，美國總教練上場對王念好拿著的紅色球棒有疑慮，經過裁判確認後，不在賽事認證清單內，王念好只好換根球棒，而中華隊此局也無功而返。
事件發生在1局上，中華隊2出局後由柯敬賢保送上壘，王念好接著上場打擊，不料打到2好3壞後，美國隊總教練卡戴爾（Michael Cuddyer）突然走上場向主審表達疑慮，認為王念好拿著的紅色球棒有問題。
比賽因此短暫暫停，主審召集其他壘審，並與技術委員討論後，確認中華隊的球棒無法使用，王念好只能換拿一根黑色球棒，最終敲出滾地出局。
根據中華棒協表示，中華隊誤拿球棒，該球棒平時國內賽事是符合規範，不過這次賽事中並未獲得國際認證。
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