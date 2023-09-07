中職／林凱威讓鄭浩均看到麻木 點名19歲宋嘉翔值得尊敬

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聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
鄭浩均（右）在新莊球場練投，兄弟隊投手教練王建民在一旁觀察狀況。記者陳正興／攝影
鄭浩均（右）在新莊球場練投，兄弟隊投手教練王建民在一旁觀察狀況。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊投手鄭浩均1日對富邦悍將隊之戰，先發5.2局無失分，奪下本季第8勝，在全聯盟並列第2，也是本土投手最多勝，右手食指卻有發麻的狀況，他說：「當天退場後就舒緩多了。」

鄭浩均表示，生涯首次碰到這種狀況，懷疑是因下雨延賽，熱身兩次丟了很多球，應是肌肉緊繃的關係，前幾天檢查都沒問題了。

他說：「自己在預防這塊做得很充實，防護員也說手指OK，可以放心。」

味全龍隊鋼龍目前10勝領先，鄭浩均和隊友德保拉、統一獅隊勝騎士8勝並列第2，今天被問到勝投王的問題，強調「今年如果沒有，明年再來」，生涯第一個完整球季沒有想像中那麼簡單，重點是每場比賽把最好的樣子拿出來。

鄭浩均是新人王熱門，龍隊林凱威是競爭對手，目前18場救援成功，和兄弟隊呂彥青並列全聯盟領先。

鄭浩均笑說：「沒刻意想這件事，做好份內工作最重要，林凱威處於高檔位，表現穩定、一直高水準，已經看到麻木。」

至於印象最深刻的新人，鄭浩均點名樂天桃猿隊19歲捕手宋嘉翔，他說：「自己19歲不知在幹嘛，宋嘉翔已經發光發熱，是值得尊敬的選手。」

鄭浩均 林凱威 宋嘉翔

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