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U18世界盃／中華抗美複製16分打線 張峻瑋先發有原因
U18世界盃青棒賽中華隊以5連勝之姿挺進複賽，今天第一戰要對上衛冕軍美國隊，先發打序「複製貼上」，昨天打了16分球員繼續先發，總教練吳柏宏說：「打得滿順暢的，就跟昨天一樣。」
中華隊昨天面對波多黎各隊以16：2大比數擊倒對手，在超級循環賽中帶著兩勝挺進，吳柏宏認為昨天這一勝非常重要，「選手增加很大的自信，帶進超級循環賽。」
今晚對美國先發投手交給最快球速有154公里的張峻瑋，吳柏宏指出，張峻瑋的投球型態適合面對美洲、中南美洲打者，面對日本隊反而比較吃力，「他有球速，變化球也很好，就看能不能順利壓制美國。」
美國先發投手是庫恩斯（Tegan Kuhns），吳柏宏表示，根據情蒐資料，他的直球使用比例高，但投進好球帶的球速不算快，反而是上竄的球路較快，有提醒打者要注意。
中華隊複賽對美國隊先發打線如下：
1棒 許庭綸，左外野手
2棒 張趙紘，二壘手
3棒 柯敬賢，中外野手
4棒 王念好，三壘手
5棒 林佳緯，右外野手
6棒 徐紹予，指定打擊
7棒 李勛傑，一壘手
8棒 胡孟智，捕手
9棒 黃天賜，游擊手
投手 張峻瑋
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