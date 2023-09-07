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U18世界盃／自家棒協都不看好？ 荷蘭若晉四強得改機票

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18世界盃青棒賽，荷蘭隊總教練狄柏茵（Eric de Bruin，左）。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃青棒賽，荷蘭隊總教練狄柏茵（Eric de Bruin，左）。記者蘇志畬／攝影

U18世界盃青棒賽複賽階段今天開打，荷蘭隊在B組預賽完封日本隊，帶著1勝1敗晉級卻在首戰2：3不敵波多黎各隊，若一不小心沒能打進四強，因為機票關係還得提前打包行李。

本屆U18冠軍戰、季軍戰定在10日舉行，然而荷蘭隊的返國機票也是在10日，荷蘭棒協似乎不看好自家球隊打進四強，荷蘭隊目前1勝2敗尚未絕望。

總教練狄柏茵（Eric de Bruin）表示，機票是協會所定，球隊無法決定，但有答應過如果打進四強就會改機票，「原本今天贏波多黎各機會就很大，現在就繼續看下去吧。」

明天荷蘭隊將在晚場對上中華隊，狄柏茵表示，很喜歡對戰中華隊，原因有兩個，「第一，我們喜歡對戰強隊，再來是明天會有很多球迷，選手很享受在這樣的氛圍下打球。」

中華隊 棒協

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