U18世界盃／挺過瘋狂2天3戰 波多黎各教頭：很開心

U18世界盃青棒賽賽程被雨打亂，波多黎各隊挺過瘋狂的2天3戰，在複賽首戰以3：2險勝荷蘭隊，總教練岡薩雷茲（Eddie Gonzalez）說：「很開心球隊有盡全力，拿下超級循環賽第1勝。」

波多黎各隊預賽最後兩戰因下雨關係，擠在6日一起打，早上以2：16輸給中華隊，下午續戰韓國隊卻打到一半又因雨暫停，延到今天補賽，今早輸給韓國隊吞下2連敗，以0勝2敗的劣勢進入複賽。

休息不到2小時，波多黎各隊在複賽首戰面對荷蘭隊，雖然一度以0：1落後，但最終掌握對手失誤逆轉勝，岡薩雷茲表示：「2天打3場比賽，確實比較辛苦，就是準備好自己，去面對每一場比賽。」

岡薩雷茲也指出，預賽最後兩場遇到中華、韓國隊，都是很強的隊伍，也有特別準備，雖然一度要以擲銅板定排名，但最終還是補完了最後一場，「球隊這邊就是遵守規則，怎麼說就怎麼打。」

荷蘭隊以1分惜敗，總教練狄柏茵（Eric de Bruin）指出，球隊是以投手、守備為特色，安打、得分並不多，今天比賽犯了一些錯誤，不是最好的一場比賽，尤其是面對密集賽程的波多黎各隊，沒能向對手多施加壓力。