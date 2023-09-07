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U18世界盃／連打2場硬仗 波多黎各挺過奪複賽首勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
波多黎各(圖)擊敗荷蘭。 WBSC官網
波多黎各(圖)擊敗荷蘭。 WBSC官網

早上補打完預賽最終戰，波多黎各隊休息不到2小時就要迎接複賽首戰，打線適時甦醒，以3：2逆轉擊敗荷蘭隊，在U18世界盃青棒賽挺過單日連打兩場的硬戰。

波多黎各賽程遇到雨神攪局，在台中的A組預賽因雨勢關係，導致波多黎各昨天要連打兩場，早上以2：16輸給中華隊後，續戰南韓隊，不料打完2局又下起大雨，比賽保留到今天繼續，結果波多黎各又以1：8輸球。

預賽3連勝後2連敗，波多黎各雖然以A組第三名晉級複賽，但帶著2敗成績，而且中午11點45分就要對上B組第三名的荷蘭。

前3局兩隊攻勢有限，4局下荷蘭先馳得點，艾許比（Keyon Ashby）在1出局、一壘有人時敲出安打，製造一三壘有人攻勢，更靠著波國投手暴投得分。

然而5局上波多黎各靠著2支安打、對手守備漏球，形成無人出局、滿壘，接著暴投跑回追平分，隨後連續2次四死球，再擠回1分，只不過後續被荷蘭連抓3個出局數都沒能推進，未能創造大局。

波多黎各在6局上再追加1分，荷蘭在6局下1出局、一壘有人時，靠著兩支安打追回1分，但接下來三振、滾地出局，未能追平戰局。

波多黎各先發投手佩雷茲（Gonzalez Perez）以98球投了5.1局，被敲3支安打丟掉2分（1分責失）守住領先局面，另外三振對手9次，在關鍵時刻凍結壘包。

中華隊

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