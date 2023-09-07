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U18世界盃／張趙紘2轟領軍 中華隊帶最強火力拚複賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
U18世界盃中華隊擊敗波多黎各預賽5連勝。 圖／中華棒球協會提供
U18世界盃中華隊擊敗波多黎各預賽5連勝。 圖／中華棒球協會提供

U18世界盃青棒賽隨著今早補賽南韓隊以8：1擊敗波多黎各隊後，複賽排名全數底定，6支參賽隊伍中，中華隊以3成打擊率、33分得分展現最強攻擊火力，團隊防禦率0.85也僅次日本隊。

攤開目前大會打擊榜，昨天單局雙響砲的張趙紘以2轟位居全壘打王，7分打點則與日本隊森田大翔並列第一，柯敬賢6成36的打擊率則排名大會第二。

中華隊今年攻勢有效串聯，團隊打擊率3成整略勝日本隊2成99，累計3轟、33分得分、26分打點，三項數據也都是複賽6隊最佳。

投手榜單中也有中華隊好手，曾偉喆奪下2勝與荷蘭隊奈森（Arends Nathan）暫居勝投王，孫易磊則無愧王牌封號，飆11K排名大會第三、吃下9局排第四。

團隊投球成績來看，中華隊防禦率0.85，輸給日本的0.82，荷蘭防禦率1.00也值得警戒，中華隊今天在複賽先對上衛冕軍美國隊後，接下來也將陸續強碰荷蘭、日本隊。

中華隊

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