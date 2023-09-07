U18世界盃／打滿不擲銅板！韓贏仍第二 波國得連打2場

U18世界盃青棒賽預賽南韓隊對波多黎各隊之戰受雨勢影響，分兩天打完，今早南韓以8：1拿下勝利，也取得分組第二席位，將在今天稍後開打的複賽對上日本隊，波多黎各則要面臨痛苦賽程，馬上接戰荷蘭隊。

昨天在台中洲際球場開打的預賽A組最終戰，3場比賽僅早場的中華隊完賽，第2場韓波戰打到第2局因雨暫停，由於兩隊都確定晉級複賽，原本以擲銅板方式決定南韓排分組第二、波多黎各排第三，但後來仍決定今早打完後續賽事再決定分組排名。

南韓隊昨天首局就先攻下大局，取得5：1領先，今天接著從第3局開打，波多黎各面對落後攻勢有限，南韓則是在5局下又追加3分，穩穩拿下勝利。

波多黎各昨天一日兩戰，第一場輸給中華隊後，面對南韓隊又遇到下雨打打停停，今天好不容易結束預賽賽程，然而取得分組第三又要面對連打兩場的痛苦，休息大約1個半小時又要在複賽對上荷蘭隊，南韓則是在下午2點半要對上日本。