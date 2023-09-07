中職／泰樂向隊友感性告別 對球迷喊話：我會回來的！

中信兄弟隊在洋將大限前被割捨受傷的泰樂，註冊新洋投馬格文。泰樂昨天搭機回國，球隊也錄製告別影片，他在影片中表達不捨情緒，並表示：「我會回來的！」

泰樂在桃園機場準備搭機離台時有感而發，「有點苦又有點甜，我其實不想在這時間點離開。」不過泰樂理解球隊考量，「沒有問題，我不會放在心上，對這一切我都很尊重。」他也祝福兄弟今年再奪冠。

影片中回顧總教練彭政閔在休息室向泰樂表達感謝，泰樂接著向全隊發表感性言論，離開前和隊友們握手及擁抱，畫面非常感人。

泰樂最後向中信兄弟球迷們說，「謝謝你們今年對我的支持，很抱歉沒辦法待完整季，如果可以我明年一定會再回來，很期待能再和你們見面，對你們只有滿滿的愛。」