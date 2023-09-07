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U18世界盃／我5連勝晉級 複賽首戰抗美

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
中華隊投手張峻瑋。圖／中華棒協提供
中華隊投手張峻瑋。圖／中華棒協提供

前兩屆U18世界盃棒球賽全壘打掛零的中華隊，昨天在預賽最終戰展現火力，張趙紘單局雙響砲、柯敬賢跟進開轟，打完5局以16：2擊敗波多黎各隊；中華隊5連勝晉級，在今天開打的複賽握有2勝優勢，首戰面對美國隊交由張峻瑋先發。

中華隊昨首局就攻下5分，2局下更是由張趙紘的中外野兩分砲開啟大局，打了13人次才結束攻勢，張趙紘此局第二次打擊，又轟出三分砲，單局狂攻9分，4局下柯敬賢也追加陽春砲。

張趙紘賽後露出笑容，透露敲出第一轟後，隊友起鬨喊著「再一支」，沒想到真的單局雙響砲；柯敬賢將全壘打的功勞分給在天上的爸爸，「剛打出去的時候感覺不會過牆，搞不好是爸爸小推了一下，才變全壘打。」

先發投手孫易磊只投2局就收工，不受隔場限制；中華隊扣倒波多黎各隊後，複賽將面對美國、日本、荷蘭隊，總教練吳柏宏表示，孫易磊對美國不會先發，未來需要的時候，能保持更好的狀態登板。

美國 波多黎各 中華隊

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