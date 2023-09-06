中職／2地賽事因雨延賽 獅隊胡智爲有望8日歸隊

中華職棒今天原訂在新莊棒球場、樂天桃園棒球場進行的賽事，皆因雨延賽。統一獅隊總教練林岳平透露，胡智爲在8日有望回歸一軍，今天原本的先發投手古林睿煬則會跳到週末。

今天原本在新莊棒球場的賽事，由統一獅隊與富邦悍將交手，獅隊的古林睿煬先發對上悍將的陳仕朋，不過從下午開始受到雨勢影響，新莊場地狀況不佳無法進行比賽，本場賽事補賽日程及場地將依補賽規定另行公布。

統一獅隊明天休兵，8日至10日作客洲際棒球場與中信兄弟進行3連戰，獅隊總教練林岳平表示，古林睿煬不會順延到8日先發，不過週末2天其中1場會先發登板。由於古林睿煬有入選杭州亞運台灣隊，中職球員預計20日左右報到，林岳平指出，古林睿煬在亞運前大約還有2次先發機會。

林岳平也提到，在8月初受傷的先發投手胡智爲預計在8日登錄回一軍，不過實際登板的狀況還是未知數，目前陣中投手林子崴、林詔恩定位在牛棚投手，以備不時之需。

悍將總教練丘昌榮則表示，陳仕朋這次先發會先跳過，明天由瑞恩先發對上中信兄弟，不過扣掉今天延賽，悍將本週還剩3場比賽，陳仕朋有可能在週末先發。

另外，原本要在桃園棒球場由味全龍隊與樂天桃猿隊交手的比賽，也因雨延賽，本場賽事將延至9月11日（星期一）晚間6時35分原場地桃園棒球場進行補賽。